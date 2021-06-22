В Украине наблюдается пылевая буря, в Киеве превышение концентраций пыли в воздухе - КГГА

По данным космических наблюдений над левобережной частью Украины зафиксирована пылевая буря "Астраханский суховей", что затронула Киев и стала причиной повышенных показателей пыли на постах мониторинга, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, по результатам мониторинга качества воздуха во вторник, 22 июня, на двух автоматизированных постах наблюдения в Киеве было зафиксировано повышение концентраций пыли (твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10): пост наблюдения №4 (ул. Вербицкого 26) в Дарницком районе; пост наблюдения №8 (Харьковское шоссе, 7/1) в Днепровском районе.

За период с 14 до 22 июня 2021г., по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, среднесуточная температура в Киеве повысилась с 18 ℃ до 25,2 ℃. Такие погодные условия приводят к смогу, которое наблюдают киевляне.

"При таких условиях специалисты рекомендуют населению, относится к группе риска (хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы), воздержаться от пребывания на улице, закрыть окна. Если же есть необходимость выйти на улицу, следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей", - рекомендуют в КГГА.

Отмечается, что вредные вещества накапливаются с большей или меньшей интенсивностью в атмосфере города в зависимости от метеорологических условий: температуры воздуха, скорости ветра и атмосферного давления.

"В атмосфере постоянно происходит перемешивание воздуха - так называемая "турбулентная диффузия". Она возникает благодаря резким изменениям скорости ветра, концентрации веществ. Из-за смешивания вредные вещества не только переносятся ветром за пределы города, но и поднимаются в верхние слои атмосферы. Если температура воздуха стремительно растет, то это препятствует перемешиванию слоев воздуха - горячий воздух не дает загрязняющим веществам подниматься вверх", - говорится в сообщении.