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13:04 22.06.2021

Снижение температуры воздуха в Украине ожидается на выходных – Укргидрометцентр

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Снижение температуры воздуха в Украине ожидается на выходных – Укргидрометцентр

Температура воздуха в Украине снизится не раньше выходных, 26-27 июня, сообщает Укргидрометцентр в соцсети Facebook.

"Ослабление жары ожидаем в субботу и воскресенье. Именно в эти дни в Украине с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух", - указывается в сообщении.

На неделе погоду в Украине определяет антициклон ZOE.

"При антициклоне в летний период погода является сухой, малооблачной и жаркой", - отмечают синоптики.

В южных областях и Карпатах возможны кратковременные локальные дожди и грозы. На остальной территории Украины без осадков, дневные максимумы температуры в большинстве областей будут достигать 31-36°.

 

Теги: #погода #укргидрометцентр
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