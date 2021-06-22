Снижение температуры воздуха в Украине ожидается на выходных – Укргидрометцентр

Температура воздуха в Украине снизится не раньше выходных, 26-27 июня, сообщает Укргидрометцентр в соцсети Facebook.

"Ослабление жары ожидаем в субботу и воскресенье. Именно в эти дни в Украине с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух", - указывается в сообщении.

На неделе погоду в Украине определяет антициклон ZOE.

"При антициклоне в летний период погода является сухой, малооблачной и жаркой", - отмечают синоптики.

В южных областях и Карпатах возможны кратковременные локальные дожди и грозы. На остальной территории Украины без осадков, дневные максимумы температуры в большинстве областей будут достигать 31-36°.