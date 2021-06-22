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11:06 22.06.2021

За выходные в Украине утонуло 40 человек, из них 6 детей

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За выходные в Украине утонуло 40 человек, из них 6 детей

В течение трех выходных на водных объектах Украины погибло 40 человек, из которых 6 – дети, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник.

"Летняя жара заставляет людей активно отправляться на пляже в водоемы страны. Однако ожидание радостного отдыха не всегда оправдываются, ведь пренебрежение элементарными правилами безопасности нередко приводит к трагическим последствиям - травмированию или гибели граждан во время купания. Так, за три выходных на водных объектах Украины погибло 40 человек, из них - 6 детей! Еще 23 человека спасены", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что 20 июня на Киевском водохранилище вблизи с. Лебедивка, Вышгородского района, во время купания утонули 3 человека (члены одной семьи), из них - 2 детей. Девочку 2017 рождения из воды подняли отдыхающие и передали медикам, по дороге в больницу ребенок умер. Поиски еще 2 человек - мужчины 1985 года рождения и девочки 2010 рождения - продолжаются.

"В тот же день на р. Каменка в с. Трилесы, Фастовского района Киевской области, в результате переворачивания лодки 7 человек оказались в воде. Шестеро из них выбрались на берег самостоятельно, а 1 человек - исчез. Впоследствии тело погибшей женщины 1965 года было поднято из воды и передано следственно-оперативной группе полиции", - сообщают спасатели.

Они добавляют, что 21 июня в с. Свитязь, Ковельского района, (Волынская обл.) на озере Свитязь местными жителями было изъято из воды тело девушки 2005 года рождения, которая утонула во время купания.

"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответствены", - призывают в ГСЧС.

Теги: #гибель #гсчс #вода
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