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09:07 22.06.2021

Блинкен на встречах в Берлине заявит об угрозах "Северного потока-2" для энергобезопасности Европы - госдеп

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Блинкен на встречах в Берлине заявит об угрозах "Северного потока-2" для энергобезопасности Европы - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встреч в Берлине с руководством Германии постарается компенсировать отказ Вашингтона от дальнейших санкций в отношении "Северного потока-2" дипломатическим воздействием на Россию для обеспечения энергобезопасности европейских стран, заявил госдеп.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер на брифинге напомнил журналистам, что к моменту прихода к власти администрации президента Джо Байдена строительство газопровода было завершено более чем на 90%. Поэтому, отметил он, в Вашингтоне считают, что "существует очень низкая вероятность того, что удастся предотвратить его строительство с помощью санкций".

"Администрация отказалась от некоторых санкций в попытке извлечь что-то позитивное из этой сложной ситуации. Вместо того, чтобы рисковать испортить отношения с европейскими союзниками из-за дальнейших санкций, мы собираемся использовать то, что мы отказались от санкций для дипломатического взаимодействия с Германией и мер по снижению рисков, которые "Северный поток-2" представляет для Украины и для европейской энергетической безопасности в более широком плане", - сказал Рикер.

Дипломат повторил, что США по-прежнему считают, что "Северный поток-2" является российским геополитическим проектом, который угрожает энергетической безопасности Европы, подрывает безопасность Украины и других восточных стран, включая союзников и партнеров по НАТО на восточном фланге.

Он отметил, что Вашингтон продолжит дипломатические переговоры с Украиной и рядом стран Центральной и Восточной Европы о газопроводе и об энергетической безопасности более широком плане.

Как сообщалось, Блинкен с 22 по 29 июня нанесет визиты в Германию, Францию, Италию и Ватикан.

Теги: #северный_поток_2 #блинкен #германия
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