Число заражений COVID-19 в мире превысило 178,7 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 178 млн 786 тыс. 160, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 872 тыс. 88 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 554 тыс. 275 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 602 тыс. 92.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 млн 8977 тыс. 861, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 389 тыс. 302.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 17 млн 966 тыс. 831 заболевший, умерло 502 тыс. 586 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 498,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 855 человек, Индии - 279, Бразилии - 2 тыс. 349.