События

04:37 22.06.2021

Газопровод "Турецкий поток" остановится на недельную профилактику

1 мин читать

Плановый профилактический ремонт на морском газопроводе "Турецкий поток" пройдет с 22 по 29 июня (7 газовых суток). Будет остановлена транспортировка "голубого топлива" по обеим морским ниткам газопровода.

Остановка связана с проведением ежегодного планового технического обслуживания и основных диагностических работ. Работы будут выполняться компанией South Stream Transport B.V. - оператором морской газотранспортной системы.

"Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год снабжает газом запад Турции, а также Болгарию, Грецию, Македонию, Румынию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

В 2020 году морской газопровод через Черное море "Турецкий поток", в первый год своей работы, был загружен примерно на 43% от проектной мощности - по нему было транспортировано 13,51 млрд куб. м природного газа. В первом квартале 2021 года средняя загрузка выросла до 73%. В связи с введением дополнительных сухопутных мощностей на территории Европы - Болгарии, Сербии, Венгрии - в "Газпроме" (MOEX: GAZP) ожидают дальнейшего роста объемов транспортировки.

В сутки каждая из ниток магистрали способна прокачивать до 41,7 млн куб. м газа.

Теги: #турция #газопровод #ремонт #россия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:14 22.06.2021
Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020

Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020

14:31 21.06.2021
Украиноязычные аудиогиды заработали еще в двух музеях Турции

Украиноязычные аудиогиды заработали еще в двух музеях Турции

03:48 21.06.2021
Посол России в США приступил к исполнению своих обязанностей

Посол России в США приступил к исполнению своих обязанностей

18:18 20.06.2021
США готовят дополнительные санкции по делу Навального - Белый дом

США готовят дополнительные санкции по делу Навального - Белый дом

18:53 19.06.2021
Кулеба о зеленой энергетике: это новые возможности для Украины

Кулеба о зеленой энергетике: это новые возможности для Украины

16:14 19.06.2021
Кулеба обсудил с главой МИД Турции ситуацию с безопасностью на Черном море

Кулеба обсудил с главой МИД Турции ситуацию с безопасностью на Черном море

11:48 19.06.2021
Движение до аэропорта "Борисполь" ограничат на два месяца из-за ремонта трассы

Движение до аэропорта "Борисполь" ограничат на два месяца из-за ремонта трассы

02:35 19.06.2021
Тбилиси ожидает поддержки от Анкары в вопросах территориальной целостности Грузии и интеграции в НАТО

Тбилиси ожидает поддержки от Анкары в вопросах территориальной целостности Грузии и интеграции в НАТО

15:49 18.06.2021
Как выбрать отель для отдыха в Турции

Как выбрать отель для отдыха в Турции

08:57 18.06.2021
На газопроводе в Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием

На газопроводе в Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский 22 июня презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"

ЕС одобрил новый пакет санкций против Беларуси

ЕС продлил еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма

Три человека погибли в ДТП в Черкассах

В Украине за сутки зафиксировано 323 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 677 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Николаевской области в результате ДТП погибли два человека, еще пятеро пострадали

США обнародовали план помощи странам на 55 млн доз вакцин от COVID-19

В Минздраве рассказали об интервалах введения между первой и второй дозами вакцины против COVID-19

Зеленский требует установить причины взрыва в 5-этажном жилом доме в Белогородке

Пандемия усугубила проблемы с правами человека и демократией в мире

Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей

Пожар в жилом доме в Белогородке ликвидирован

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины – штаб ООС

Спасатели локализировали пожар в пятиэтажном доме в Белогородке на Киевщине

Зеленский 22 июня презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА