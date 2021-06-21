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11:59 21.06.2021

Жаркая погода сохранится в Украине в ближайшие дни, в Киеве в среду до +35°

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Жаркая погода сохранится в Украине в ближайшие дни, в Киеве в среду до +35°

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять жаркий воздух, сообщил Укргидрометцентр.

Температура ночью 17-22°, днем 29-34°, на юге страны 25-30°.

Кратковременные дожди, грозы ожидаются местами в южной части, центральных областях, днем и в Карпатах, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве во вторник без осадков. Температура ночью 20-22°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 июня самая высокая температура днем была 34° в 2019 году., самая низкая ночью 6,3° в 1910 году.

В среду, 23 июня, погода в Украине практически не изменится.

В южной части, днём также в центральных областях и Карпатах местами пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22°; днём 31-36°, на юге местами 25-30°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 20°; днём 33-35°.

21 июня на 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в Днепр, в пределах, Киева 23°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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