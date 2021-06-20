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22:29 20.06.2021

Партия Пашиняна с 58,4% голосов лидирует на парламентских выборах в Армении, блок Кочаряна набирает 22,1%

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Партия Пашиняна с 58,4% голосов лидирует на парламентских выборах в Армении, блок Кочаряна набирает 22,1%

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов с 80 из 2008 избирательных участков.

По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набирает 58,4%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 22, 1%.

Сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" набрал 5,66%, партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" - 1,25% и 5,11%, соответственно.

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей.

На внеочередных парламентских выборах 25 политических сил борются за право формирования нового правительства.

Порога явки на выборах нет. Голосование проводилось исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.

Основная борьба развернулась между партией действующего и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" и сформированного экс-президентом Робертом Кочаряном партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" блоком "Армения". Кандидатами на пост премьера являются Пашинян и Кочарян.

Теги: #цик #армения #голосование #выборы
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