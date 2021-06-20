События

09:04 20.06.2021

Рада намерена в ближайшее время рассмотреть законопроект о деолигархизации

2 мин читать
Рада намерена в ближайшее время рассмотреть законопроект о деолигархизации

Спикер парламента Дмитрий Разумков, заявил, что Верховная Рада Украины в ближайшее время намерена рассмотреть законопроект №5599 против бизнесменов, которые имеют экономическое или политическое влияние среди общественности, сообщила пресс-служба парламента.

"На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале", - сказал Разумков в интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, такой закон поможет упорядочить общественные отношения между чиновниками и представителями крупного бизнеса.

Разумков отметил, что поддерживает идею декларирования чиновниками своих встреч с представителями крупного бизнеса. Вместе с тем спикер убежден, что формировать реестр олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а специальный государственный орган.

"Закон прописан на 10 лет. Сегодня мы имеем одного президента и понимаем, как он будет действовать. Но после его каденции нужно иметь предохранители, которые не позволят использовать этот механизм не в пользу государства", - сказал Разумков.

Вместе с тем он отметил, что необходимо создать в Украине законодательство о лоббировании. "Мне кажется, что должен быть закон о лоббировании. Не в том негативном смысле, который сейчас в обществе. А в том варианте, который мы можем видеть в США, в Европе, где лоббисты отстаивают интересы бизнеса, не нарушая закон, они декларируют свои доходы, свои контакты. Это поможет вывести в публичную плоскость то негативное, что пока присутствует в украинской политике", - пояснил Разумков.

Он добавил, что подготовка соответствующей законодательной инициативы является вопросом недалекого перспективы. "Мы будем заниматься этим законопроектом. И вскоре он появится в стенах Верховной Рады Украины", - подытожил глава парламента.

Теги: #рада #деолигархизация #украина #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:51 20.06.2021
Таран поздравил военных медиков с профессиональным праздником

Таран поздравил военных медиков с профессиональным праздником

08:22 20.06.2021
В Украине за сутки зафиксированы 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 755 человек

В Украине за сутки зафиксированы 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 755 человек

08:15 20.06.2021
За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, пулевое ранение получил местный житель

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, пулевое ранение получил местный житель

07:17 20.06.2021
В Харькове правоохранители разоблачили незаконный валютный конвертационный центр

В Харькове правоохранители разоблачили незаконный валютный конвертационный центр

04:44 20.06.2021
Донецкие пограничники изъяли 185 тыс. пачек и 25 тыс. сигарет без марок акцизного налога, сумма которых 9,7 млн грн

Донецкие пограничники изъяли 185 тыс. пачек и 25 тыс. сигарет без марок акцизного налога, сумма которых 9,7 млн грн

03:57 20.06.2021
Правоохранители задержали убийцу, подозреваемого в грабежах ювелирных магазинов

Правоохранители задержали убийцу, подозреваемого в грабежах ювелирных магазинов

02:27 20.06.2021
Правоохранители снова задержали ранее арестовываемого криминального авторитета по прозвищу "Дед"

Правоохранители снова задержали ранее арестовываемого криминального авторитета по прозвищу "Дед"

00:57 20.06.2021
Альтернативы Минскому формату нет, необходимо работать в пределах имеющихся возможностей, считает Разумков

Альтернативы Минскому формату нет, необходимо работать в пределах имеющихся возможностей, считает Разумков

22:44 19.06.2021
Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует пытки и преследования

Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует пытки и преследования

21:34 19.06.2021
Разумков: в ближайший год Украина не сможет стать членом НАТО

Разумков: в ближайший год Украина не сможет стать членом НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксированы 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 755 человек

Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует пытки и преследования

Российские наемники на Донбассе с нарушениями разместили танки в оккупированном поселке – штаб ООС

Движение до аэропорта "Борисполь" ограничат на два месяца из-за ремонта трассы

Против Шария открыты уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии – Гончаренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Первый терминал аэропорта Дубая возобновит работу после 15 месяцев закрытия из-за COVID-19

Астронавты на МКС выйдут в открытый космос для монтажа новых солнечных панелей

В Армении состоятся внеочередные парламентские выборы

Германия обыграла Португалию в матче Евро-2020

На автодороге Киев-Чоп на Львовщине заблокировано движение для грузового транспорта из-за ДТП

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины – штаб ООС

Киев планирует ввести ряд цифровых сервисов для эффективного городского управления и комфорта киевлян – Кличко на iForum

Дугарь посетила Офис президента для встречи на площадке Совета по обеспечению прав лиц, принимавших участие в защите Украины - Подоляк

Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана - результаты голосования

Греция обновила условия въезда для туристов - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА