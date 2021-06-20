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08:22 20.06.2021

В Украине за сутки зафиксированы 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 755 человек

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В Украине за сутки зафиксированы 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 755 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 479 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 755 человек, умерли 24, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 19 июня 2021 в Украине зафиксировано 479 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 15 ребенка и 6 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 544 человека; летальных случаев - 24; выздоровели – 755 человек", - указывается в сообщении в "Телеграм-канале".

Днем ранее, 19 июня за сутки зафиксированы 852 новых случая инфицирования Covid-19, 18 июня сообщалось о 967 новых случаях, 17 июня за сутки зафиксированы 1 188 новых случаев инфицирования Covid-19, 16 июня сообщалось о 1 045 новых случаях зараженных коронавирусом, 15 июня за сутки зафиксированы 1 014 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 июня сообщалось о 420 новых случаяз инфицирования, 13 июня, за сутки были зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 июня за сутки зафиксировано 1 274 новых случая заболевания COVID-19, 11 июня 1 603 новых случаев инфицирования COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 229 523 человек, выздоровели 2 151 463 человека, скончались 52 016 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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