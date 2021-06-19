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17:07 19.06.2021

Дугарь посетила Офис президента для встречи на площадке Совета по обеспечению прав лиц, принимавших участие в защите Украины - Подоляк

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Дугарь посетила Офис президента для встречи на площадке Совета по обеспечению прав лиц, принимавших участие в защите Украины - Подоляк

 Военная медсестра Яна Дугарь, обвиняемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, посещала Офис президента в субботу для участия во встрече на площадке Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк

"Если убрать конспирологию и сенсации. Сегодня в Офисе президента состоялась встреча с участием Яны Дугарь на площадке Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. Этот Совет был создан президентом Владимиром Зеленским по предложению руководителя Офиса президента Андрея Ермака в марте этого года для отстаивания прав людей, которые защищали нашу страну. Возглавляет ее Алена Вербицкая. На рассмотрении этого Совета находятся уже более 300 дел", - рассказал Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

"Во встрече с госпожой Дугарь вместе с ее адвокатами участвовали Алена Вербицкая, Андрей Смирнов, Константин Машовец и Андрей Ляхович. Также к встрече присоединился Андрей Ермак - на короткое время перед другим совещанием", - добавил он.

Подоляк подчеркнул, что Офис президента не вмешивается в судебные процессы и не применяет так называемое "телефонное право", а государственную власть волнует только вопрос справедливости.

"Но поскольку в обществе есть сомнения относительно того, как происходят определенные процессы, которые выдвигаются обвинения, на площадке Консультативного совета в Офисе президента может осуществляться соответствующая коммуникация и анализ существующих процессов, которые вызывают резонанс. В частности для нас принципиально - чтобы была установлена и представлена обществу полная правда по делу об убийстве Павла Шеремета. Именно для этого и применяются имеющиеся цивилизованные инструменты без всякого вмешательства в соответствующий судебный процесс", - объяснил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дугарь посетила Офис президента и, вероятно, встречалась с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Теги: #дугарь #офис_президента
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