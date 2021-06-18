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23:29 18.06.2021

Жовква обсудил с советником премьер-министра Хорватии евроатлантическую интеграцию Украины

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Жовква обсудил с советником премьер-министра Хорватии евроатлантическую интеграцию Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква обговорил со специальным советником премьер-министра Республики Хорватия по вопросам внешней политики Владимиром Дробняком евроатлантическую интеграцию Украины и поддержку этого процесса Загребом, сообщила пресс-служба ОП.

"Во время разговора основное внимание было уделено результатам саммита НАТО, который состоялся 14 июня в Брюсселе. Игорь Жовква отметил важность подтверждения лидерами государств - членов того, что Украина станет членом НАТО и План действий по членству является неотъемлемой частью этого процесса. Он поблагодарил хорватскую сторону за действенную поддержку евроатлантической стратегии нашего государства и учета интересов Украины в заключительном коммюнике саммита", – говорится в сообщении на сайте ОП в пятницу вечером.

Также во время онлайн-консультации стороны обсудили ситуацию на Донбассе и во временно оккупированном Крыму. Жовква отметил ежедневную фиксацию случаев нарушения режима прекращения огня и сохранения Россией многочисленного воинского контингента вдоль российско-украинской границы.

Дробняк подчеркнул неизменность твердой поддержки его страной суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подтвердил готовность хорватской стороны обеспечить максимально высокий уровень участия в инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа текущего года в Киеве.

Собеседники уделили особое внимание реализации европейских стремлений Украины. Жовква рассказал о шагах, которые осуществляет Киев для достижения вступления в Европейский Союз.

"Стороны обменялись мнениями о важности предоставления Украине уже сегодня четкой европейской перспективы и дальнейшей поддержки этого курса со стороны Хорватии", – сказано в сообщении.

Теги: #хорватия #поддержка #нато
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