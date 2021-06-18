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20:13 18.06.2021

СНБО решил продлить введенные в 2018г санкции против примерно 1,75 тыс. физлиц и 0,77 тыс. юрлиц – секретарь Данилов

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СНБО решил продлить введенные в 2018г санкции против примерно 1,75 тыс. физлиц и 0,77 тыс. юрлиц – секретарь Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о продлении персональных санкций в отношении физических и юридических лиц, которые были приняты решением СНБО от 21 июня 2018 года и введены в действие указом президента Украины №176.

"Учитывая, что срок действия указанных санкционных ограничений истекает 21 июня этого года, по предложению Кабинета министров, Национального банка и Службы безопасности принято решение продолжить ограничительные меры в отношении этих физических и юридических лиц", - сказал он во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко указом №126 от 14 мая 2018 года ввел санкции в отношении соответственно 1748 физических и 756 юридических лиц. Повторно были введены с небольшим расширением указом от 21 июня 2018 года №176: число физлиц увеличилось до 1759, а юрлиц – до 786. Впоследствии в 2019-2020 гг. двумя указами из списков было исключено 5 человек и 18 компаний.

В этих списках, в частности, российские медиа, банки и авиакомпании, предприятия ВПК и крымские предприятия, а также IT-компании.

В отношении части из них СНБО продлило санкции еще в мае этого года, добавив к перечню физлиц криминальных авторитетов и "воров в законе".

Теги: #снбо #санкции
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