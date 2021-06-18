События

19:54 18.06.2021

СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова - Зеленский

1 мин читать
СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова - Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 18 июня ввел санкции против генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.", - написал Зеленский на телеграм-канале в пятницу.

 

Теги: #снбо #украина #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:40 18.06.2021
Центр противодействия дезинформации работает, оргработой занимается аппарат СНБО – секретарь Данилов

Центр противодействия дезинформации работает, оргработой занимается аппарат СНБО – секретарь Данилов

19:35 18.06.2021
Бизнесмен Фукс намерен оспорить в суде введенные против него санкции

Бизнесмен Фукс намерен оспорить в суде введенные против него санкции

19:20 18.06.2021
СНБО поддержал Стратегию развития ОПК Украины – Минстратегпром

СНБО поддержал Стратегию развития ОПК Украины – Минстратегпром

19:12 18.06.2021
СНБО разрабатывает меры по улучшению климатической ситуации в Украине – Данилов

СНБО разрабатывает меры по улучшению климатической ситуации в Украине – Данилов

19:11 18.06.2021
СНБО аннулировал 4 титановых лицензии, 3 углеводородных и 2 рудных – секретарь Данилов

СНБО аннулировал 4 титановых лицензии, 3 углеводородных и 2 рудных – секретарь Данилов

19:09 18.06.2021
Данилов заявил о необходимости переговоров относительно выдачи паспортов РФ на временно оккупированных территориях

Данилов заявил о необходимости переговоров относительно выдачи паспортов РФ на временно оккупированных территориях

18:28 18.06.2021
СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в т.н. санкционный список "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в т.н. санкционный список "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

18:24 18.06.2021
СНБО вводит полный пакет санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса – Данилов

СНБО вводит полный пакет санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса – Данилов

18:23 18.06.2021
СНБО Украины ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya

СНБО Украины ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya

17:49 18.06.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании сети ситуационных центров и цифровой трансформации сферы нацбезопасности

Зеленский ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании сети ситуационных центров и цифровой трансформации сферы нацбезопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Связанный с Пинчуком "Гео Альянс" добровольно вернул две углеводородные лицензии – секретарь СНБО

Бизнесмен Фукс намерен оспорить в суде введенные против него санкции

СНБО вводит полный пакет санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса – Данилов

СНБО Украины ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya

Зеленский ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании сети ситуационных центров и цифровой трансформации сферы нацбезопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Боррель подтвердил намерение посетить Украину - Порошенко

США хотят договориться с Тегераном по ядерному соглашению до инаугурации нового президента Ирана - СМИ

Связанный с Пинчуком "Гео Альянс" добровольно вернул две углеводородные лицензии – секретарь СНБО

Минэнерго сформировало рабочую группу по созданию единого электронного реестра потребителей электроэнергии, газа и тепла

Дорога в аэропорт "Борисполь" в связи с ремонтными работами будет частично перекрыта - "Укравтодор"

ОАСК обеспечил рассмотрение иска Шмыгаля по предписанию НАПК в беспрецедентные для украинского правосудия сроки - Новиков

Генассамблея ООН утвердила Гутерриша в должности генсека организации на второй срок - до 2026 года

В столице избавились от очередей в детские сады - Кличко

Своим предписанием НАПК требует фактически нарушить закон - Шмыгаль

Число умерших в Украине в апреле-2021 к апрелю-2020 выросло на 48,5% – Госстат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА