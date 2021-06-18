СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова - Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 18 июня ввел санкции против генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.", - написал Зеленский на телеграм-канале в пятницу.