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18:23 18.06.2021

СНБО Украины ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya

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СНБО Украины ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций в отношении четырех юридических и шести физических лиц, связанных со спецслужбами Российской Федерации, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Это юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны", - рассказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу

Теги: #вирус #снбо #санкции
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