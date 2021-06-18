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14:10 18.06.2021

Испания отменяет масочный режим с 26 июня

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Испания отменяет масочный режим с 26 июня

В Испании с 26 июня отменят масочный режим, введенный в начале пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу газета "Паис".

"Это последние выходные, когда мы будем обязаны надевать маски в публичных местах. В ближайшее время наши лица и наши улицы вернутся к своему прежнему виду", - заявил в пятницу премьер-министр Педро Санчес.

Меру утвердят, по словам Санчеса, на внеочередном заседании совета министров в следующий четверг, 24 июня.

Впервые маски стали обязательными в Испании в общественном транспорте в мае 2020 года, а несколько недель спустя их наличие также стало необходимым на улицах для всех жителей старше 6 лет.

На данный момент в Испании зарегистрировано более 3,74 млн случаев заражения коронавирусом и более 80 тыс. смертей от заболевания.

Теги: #испания #карантин
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