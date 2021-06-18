События

11:31 18.06.2021

СБУ предотвратила продажу секретных оборонных разработок, за которые злоумышленники хотели получить $2 млн

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СБУ предотвратила продажу секретных оборонных разработок, за которые злоумышленники хотели получить $2 млн

Контрразведчики совместно со следователями Службы безопасности Украины, не допустили утечку за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Разоблачены злоумышленники, которые пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Сведения с ограниченным доступом были оценены в $ 2 млн. Установлено, что к противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий", - сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе проведения спецоперации сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников во время передачи $250 тыс. за часть оборонных сведений.

Во время обысков по месту жительства участников незаконной махинации изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Теги: #разработки #утечка #опк #сбу
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