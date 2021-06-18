В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 81 713 человек

За минувшие сутки, 17 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 81 713 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины на телеграм-канале.

Одну дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы 23 743 человек.

В течение суток работали 618 мобильных бригад и 964 пункта вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу – 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 337 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 989 398 прививок.