В Британии вновь растет заболеваемость COVID-19, за сутки выявили более 11 тыс. случаев - максимум с 19 февраля

Медицинские службы Великобритании диагностировали за сутки 11 тыс. 7 случаев COVID-19, что стало максимальным подобным показателем за период с 19 февраля, сообщили в четверг британские СМИ.

При этом количество случаев за предыдущие сутки составило 9 тыс. 55.

В четверг также стало известно о 19 новых летальных исходах - против девяти, зафиксированных в среду.

СМИ напоминают, что более 80% взрослых в Великобритании получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 58% - две дозы. Британия входит в список стран с наибольшей долей населения, вакцинированного против COVID-19.

Однако на прошлой неделе глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании 91% новых случаев COVID-19 составляет более заразный вариант коронавируса "Дельта". Этот штамм появился в Индии, а затем распространился на многие другие страны. Затем, 14 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о продление ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с момента начала пандемии в Великобритании было диагностировано свыше 4,6 млн заражений, более 127,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,29 млн человек выздоровели.

СМИ отмечают, что в странах Европы у Британии, согласно официальной статистике, зафиксировано больше всего летальных исходов среди инфицированных COVID-19. Но при пересчете на долю населения смертность при эпидемии оказывается выше в Италии и во многих странах Восточной Европы, уточняют СМИ.