Зеленский назначил стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил стипендии 16-ти чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Соответствующий указ президента №250/2021 от 17 июня опубликован на сайте главы государства.

Так, Зеленский назначил государственные стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр: Букину Макару - чемпиону ХХ летних Дефлимпийских игр по футболу; Житнику Алексею - чемпиону ХVІ зимних Олимпийских игр по хоккею; Кальченко Ольге - серебряному призеру XXII летних Дефлимпийских игр по баскетболу; Килыку Ивану - серебряному призеру XXII летних Дефлимпийских игр по футболу; Клименко Юлии - бронзовому призеру ХІV летних Паралимпийских игр по теннису настольному; Косинову Александру – чемпиону XIV летних Паралимпийских игр по дзюдо.

Кроме того, стипендии определены Молодцову Дмитрию - чемпиону XV летних Паралимпийских игр по футболу, Паратовой Юлии - бронзовому призеру ХХХ летних Олимпийских игр по тяжелой атлетике, Повх Олесе - бронзовому призеру ХХХ летних Олимпийских игр по легкой атлетике; Попову Михаилу - чемпиону XV летних Паралимпийских игр по теннису настольному, Припиялу Сергею - серебряному призеру ХХ летних Дефлимпийских игр по легкой атлетике; Рудовской Любови - серебряному призеру ХХ летних Олимпийских игр по волейболу.

Также стипендии назначены Тогузову Владимиру - бронзовому призеру ХХІV летних Олимпийских игр по вольной борьбе; Чебану Юрию - чемпиону XXX и XXXI летних Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ; Чехуновой Марине - чемпионке XX и XXI летних Дефлимпийских игр по спортивному ориентированию, Чуркиной Анжелике - бронзовому призеру ХІV летних Паралимпийских игр по волейболу сидя.