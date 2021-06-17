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19:34 17.06.2021

Зеленский назначил стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр

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Зеленский назначил стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил стипендии 16-ти чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Соответствующий указ президента №250/2021 от 17 июня опубликован на сайте главы государства.

Так, Зеленский назначил государственные стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр: Букину Макару - чемпиону ХХ летних Дефлимпийских игр по футболу; Житнику Алексею - чемпиону ХVІ зимних Олимпийских игр по хоккею; Кальченко Ольге - серебряному призеру XXII летних Дефлимпийских игр по баскетболу; Килыку Ивану - серебряному призеру XXII летних Дефлимпийских игр по футболу; Клименко Юлии - бронзовому призеру ХІV летних Паралимпийских игр по теннису настольному; Косинову Александру – чемпиону XIV летних Паралимпийских игр по дзюдо.

Кроме того, стипендии определены Молодцову Дмитрию - чемпиону XV летних Паралимпийских игр по футболу, Паратовой Юлии - бронзовому призеру ХХХ летних Олимпийских игр по тяжелой атлетике, Повх Олесе - бронзовому призеру ХХХ летних Олимпийских игр по легкой атлетике; Попову Михаилу - чемпиону XV летних Паралимпийских игр по теннису настольному, Припиялу Сергею - серебряному призеру ХХ летних Дефлимпийских игр по легкой атлетике; Рудовской Любови - серебряному призеру ХХ летних Олимпийских игр по волейболу.

Также стипендии назначены Тогузову Владимиру - бронзовому призеру ХХІV летних Олимпийских игр по вольной борьбе; Чебану Юрию - чемпиону XXX и XXXI летних Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ; Чехуновой Марине - чемпионке XX и XXI летних Дефлимпийских игр по спортивному ориентированию, Чуркиной Анжелике - бронзовому призеру ХІV летних Паралимпийских игр по волейболу сидя.

Теги: #президент #стипендии #паралимпийцы
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