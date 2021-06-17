Российские наемники нарушили режим прекращения огня в районе Песок, Луганского и Водяного – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток, 17 июня, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела. Вблизи Песок противник вел огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Луганского российские оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении в Facebook в четверг.

Также районе Водяного враг обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих подразделений Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.