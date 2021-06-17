"Киевавтодор" продолжит сотрудничать с правоохранителями и предоставлять все необходимые документы – КГГА

"Киевавтодор" сотрудничает с правоохранителями, которые в четверг проводят обыски в офисных помещениях коммунальной корпорации, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Правоохранители производят обыск и изъятие документов на предмет доказательств неуплаты налогов рядом коммунальных предприятий. Отмечается, что "Киевавтодор" не имеет с указанными предприятиями никаких договорных отношений.

"КК "Киевавтодор" отмечает, что в налоговой отчетности корпорации не отражалось ни одно из вышеупомянутых предприятий. Корпорацией своевременно выплачены все налоги в полном объеме соответственно с налоговыми декларациями и финансовыми отчетами в соответствии с действующим законодательством", - подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем на предприятии заверили, что и в дальнейшем будут сотрудничать с правоохранителями и предоставлять все необходимые запрашиваемые документы.

Как сообщалось, Киевская городская прокуратура совместно с ГУ Государственной фискальной службы в г. Киев проводят обыски в служебных помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор" по делу об уклонении от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонту путепроводов на сумму более 30 млн грн подрядчиком и субподрядчиками, которые проводили в 2019-2020 годах работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в г. Киеве, в частности путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса над железной дорогой Киев-Волынский-Святошино.