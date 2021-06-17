Рэпер Morgenshtern подал в Окружной админсуд Киева иск против СБУ

Российский музыкант Алишер Валеев (псевдоним - Morgenshtern) оспаривает в Окружном административном суде Киева действия Службы безопасности Украины, которые привели к решению о внесении его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины относительно внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда Киева.

Отмечается, что, в частности, истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Также Моргенштерн просит признать противоправным и отменить приказ Минкультуры Украины, об обновлении соответствующего перечня, на основании обращения СБУ и его обнародование на официальном веб-сайте, который дополнен им.

"Кроме того, Morgenshtern просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле 2021 года Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.