События

15:45 17.06.2021

Рэпер Morgenshtern подал в Окружной админсуд Киева иск против СБУ

1 мин читать
Рэпер Morgenshtern подал в Окружной админсуд Киева иск против СБУ

Российский музыкант Алишер Валеев (псевдоним - Morgenshtern) оспаривает в Окружном административном суде Киева действия Службы безопасности Украины, которые привели к решению о внесении его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины относительно внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда Киева.

Отмечается, что, в частности, истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Также Моргенштерн просит признать противоправным и отменить приказ Минкультуры Украины, об обновлении соответствующего перечня, на основании обращения СБУ и его обнародование на официальном веб-сайте, который дополнен им.

"Кроме того, Morgenshtern просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле 2021 года Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

 

Теги: #morgenshtern #сбу #иск #оаск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:24 16.06.2021
Шмыгаль обжалует в ОАСК предписание НАПК по Витренко

Шмыгаль обжалует в ОАСК предписание НАПК по Витренко

14:59 15.06.2021
СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины в одну из стран ЕС комплектующих к военной технике

СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины в одну из стран ЕС комплектующих к военной технике

19:27 14.06.2021
Комитет Рады по нацбезопасности в среду рассмотрит законопроект об изменениях в закон об СБУ - Безуглая

Комитет Рады по нацбезопасности в среду рассмотрит законопроект об изменениях в закон об СБУ - Безуглая

13:01 11.06.2021
В Гуляйполе пытались создать нелегальный горсовет и успели выбрать "мэра" – СБУ

В Гуляйполе пытались создать нелегальный горсовет и успели выбрать "мэра" – СБУ

08:09 11.06.2021
Правоохранители задержали гражданина Украины при попытке подкупа офицера СБУ

Правоохранители задержали гражданина Украины при попытке подкупа офицера СБУ

14:58 08.06.2021
СБУ провела обыски у основателей "Партии Шария"

СБУ провела обыски у основателей "Партии Шария"

14:48 07.06.2021
Послы стран G7 призвали депутатов Рады принять законопроект о СБУ

Послы стран G7 призвали депутатов Рады принять законопроект о СБУ

14:19 04.06.2021
Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля

Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля

13:05 04.06.2021
По представлению Нацполиции экс-нардеп Левченко был снят с розыска в 2021г. - СБУ

По представлению Нацполиции экс-нардеп Левченко был снят с розыска в 2021г. - СБУ

20:58 03.06.2021
Женщина-полицейский похищала наркотики из вещдоков и перепродавала их наркозависимым в Одесской области

Женщина-полицейский похищала наркотики из вещдоков и перепродавала их наркозависимым в Одесской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Прокуратура и ГФС проводят обыски в офисе "Киевавтодора"

Все станции Киевского метро возобновили работу в обычном режиме

Украина отменила карантинные спецограничения на въезд из Индии

Для прибывающих с оккупированных территорий украинцев отменена обязательная самоизоляция и обсервация

Работу двух ж/д вокзалов в Киеве ограничили из-за сообщения о минировании

ПОСЛЕДНЕЕ

Заседание СНБО Украины состоится 18 июня

"Госгидрография" обнаружила два новых острова на реке Дунай

В Харькове 25 человек госпитализированы с пищевым отравлением

В Черкасской области полицейского задержали на взятке - деньги он попытался съесть

При поддержке Европола в Польше раскрыта группа контрабандистов, поставлявших оружие, в частности, в Украину

Аваков соответствует занимаемой должности, вопрос его отставки не стоит - Верещук

Прокуратура и ГФС проводят обыски в офисе "Киевавтодора"

При участии Зеленской в Полтаве открылся клуб для ответственных отцов "TATO-Hub Полтава"

Все станции Киевского метро возобновили работу в обычном режиме

В Запорожье водитель установил рекорд: 109 админматериалов за год за вождение пьяным и без прав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА