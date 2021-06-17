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09:20 17.06.2021

ICAO ожидает промежуточный отчет по ситуации с посадкой в Минске самолета Ryanair 23 июня

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ICAO ожидает промежуточный отчет по ситуации с посадкой в Минске самолета Ryanair 23 июня

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО, ICAO) ожидает промежуточный отчет по ситуации с самолетом Ryanair, совершившим вынужденную посадку в Минске в конце мая, ориентировочно 23 июня, говорится в пресс-релизе организации.

"Промежуточный отчет будет представлен совету ИКАО к концу его текущей сессии, примерно 23 июня", - отмечается в сообщении.

Расследование инцидента продолжается, поэтому окончательный отчет ожидается на следующей сессии совета, которая начнется 13 сентября.

"Беларусь и Польша уже предоставили некоторые предварительные сведения. Информацию также запрашивали из Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии", - сообщается в пресс-релизе.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Этот инцидент вызвал резкую негативную реакцию Запада и фактически привел к прекращению авиасообщения Беларуси с Европой и некоторыми другими странами.

Теги: #транспорт #отчет #ryanair #icao #минск
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