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08:38 17.06.2021

Япония со следующего месяца может начать выдавать COVID-паспорта

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Япония со следующего месяца может начать выдавать COVID-паспорта

Япония планирует начать выдачу паспортов о вакцинации примерно с середины и до конца июля, сообщают японские СМИ.

"Чтобы подготовиться к скорейшей выдаче, мы сначала выдадим сертификаты о вакцинации на бумажном носителе, но также рассмотрим возможность их выдачи в цифровом формате", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции в четверг.

"Выдача паспортов о вакцинации начнется в период с середины по конец июля", - пишут местные СМИ.

Ранее правительственные источники сообщили, что власти Японии попросят другие страны освободить путешественников, имеющих документы о вакцинации, от карантина или сократить период карантина.

Сертификат будет включать имя владельца, дату рождения, номер паспорта, дату вакцинации и производителя вакцины на японском и английском языках. Выдаваться паспорта вакцинации будут бесплатно.

Вакцинация в Японии была начата в феврале с медработников, в апреле стали вакцинировать лиц в возрасте 65 лет и старше. В некоторых муниципалитетах недавно стали прививать людей в возрасте до 65 лет, также некоторые компании вакцинируют своих сотрудников.

Однако, несмотря на увеличение темпов вакцинации, доля населения Японии, получившего прививку, по-прежнему остается намного ниже, чем в других развитых странах.

Теги: #япония #вакцинация #паспорта
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