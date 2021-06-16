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23:11 16.06.2021

Зеленский поздравил Нафтали Беннета с назначением на должность премьер-министра Израиля

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Зеленский поздравил Нафтали Беннета с назначением на должность премьер-министра Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Нафтали Беннета с назначением на должность премьер-министра Израиля и формированием нового правительства, сообщает пресс-служба главы государства.

"Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты. Совместными усилиями должны углубить близкие, партнерские отношения между Украиной и Израилем. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами и вашим правительством", - отметил Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля.

Как сообщается, в телефонном разговоре собеседники отметили успешный старт Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной, "дальнейшая практическая имплементация которого должна способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере инвестиций".

Зеленский пригласил Нафтали Беннета посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашего государства, а также проинформировал о запланированных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии "Бабьего Яра" и выразил надежду на высокий уровень представительства израильской стороны.

Теги: #премьер #назначение #израиль
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