Путин заявил, что Байден после своих резких заявлений позвонил ему и объяснился

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Джо Байден после интервью, где он назвал российского лидера "убийцей", позвонил и объяснился.

"По поводу резких заявлений. Что могу сказать: все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили", - сказал Путин журналистам в среду.

Президент России отметил, что ранее экс-главе США Дональду Трампу в интервью задавался аналогичный вопрос - считает ли тот убийцей Путина, - и Трамп не стал отвечать на него прямо. "Что касается различного рода обвинений - вспомните, его предшественник (Дональд Трамп - ИФ), - ему задали такой же вопрос, он уклонился. Действующий президент США решил ответить таким образом, и его ответ отличался от ответа господина Трампа", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что в принципе считает, что за все, что происходит в России и США, несет ответственность политическое руководство и первые лица этих стран.

"Вот по поводу того, кто и где, и в чем виноват, кто убийца. На улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слова не успеешь сказать - уже стреляют, в грудь или в спину", - сказал Путин.

Он также вспомнил американские операции в Афганистане и в Ираке, отметив, что в Ираке велись расстрелы с беспилотников и вертолетов "явно гражданских лиц".

"Кто несет за это ответственность? Кто убийца?" - сказал президент.