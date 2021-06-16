Путин: У России только одно обязательство по Украине – способствовать реализации Минских соглашений

Российская Федерация не планирует брать никаких дополнительных обязательства касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается обязательств по поводу Украины, то у нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. И если украинская сторона готова к этому, мы пойдём по этому пути. Без всякого сомнения", - заявил Путин на брифинге в Женеве.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, не планирует ли РФ брать на себя дополнительные обязательства, касающиеся Украины.

Он добавил, что в процессе переговоров по реализации Минских соглашений, видение украинской и российской сторон оказалось противоречивым.

Путин сказал, что в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения.

Как отметил президент РФ, в этом документе предусматривается, что "прежде всего, нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в Конституцию". "Для этого нужно внести изменения в украинскую Конституцию - там так прописано", - подчеркнул Путин.

Кроме того, отметил Путин, "граница между РФ и Украиной по донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов".

Между тем, по словам президента РФ, "Украина предложила первым шагом вернуть Вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации, а это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс, и второе - закрыть границу между Россией и Украиной в этой части, и третье - провести выборы через три месяца после этих двух шагов".

"Не надо быть никаким юристом, иметь специального образования, чтобы понять, это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями, это полностью им противоречит", - сказал Путин и добавил: "Какие же тут дополнительные обязательства может взять на себя Россия? Я думаю, что ответ понятен".