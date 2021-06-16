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18:59 16.06.2021

ТЕМА ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО НА САММИТЕ РФ-США ЗАТРАГИВАЛАСЬ "МАЗКОМ" - ПУТИН

1 мин читать
ТЕМА ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО НА САММИТЕ РФ-США ЗАТРАГИВАЛАСЬ "МАЗКОМ" - ПУТИН

ТЕМА ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО НА САММИТЕ РФ-США ЗАТРАГИВАЛАСЬ "МАЗКОМ" - ПУТИН

Теги: #сша #украина #путин #нато
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