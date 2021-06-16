ТЕМА ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО НА САММИТЕ РФ-США ЗАТРАГИВАЛАСЬ "МАЗКОМ" - ПУТИН
ТЕМА ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО НА САММИТЕ РФ-США ЗАТРАГИВАЛАСЬ "МАЗКОМ" - ПУТИН
ТЕМА ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО НА САММИТЕ РФ-США ЗАТРАГИВАЛАСЬ "МАЗКОМ" - ПУТИН
Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммите президентов России и США затрагивалась "мазком" – Путин
В Херсонской области мужчина из охотничьего ружья ранил двух человек и скончался сам из-за случайного выстрела
Вместо четких правил против влияния олигархов на государство власть пытается назначать олигархами неугодных - Княжицкий
В Херсонской области мужчина из охотничьего ружья ранил двух человек и скончался сам из-за случайного выстрела
Тимошенко: "Батькивщина" будет защищать каждого украинца, против которого будет задействован механизм лишения земли
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