Вместо четких правил против влияния олигархов на государство власть пытается назначать олигархами неугодных - Княжицкий

Президентский законопроект об олигархах основан на принципе фактического назначения олигархами неугодных власти лиц, считает народный депутат Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность").

В то же время, по словам Княжицкого, законопроект, который подали депутаты из фракций "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голоса" определяет четкие правила и критерии определения олигархов и инструменты для ограничения их влияния в противовес законопроекта предложенного президентом.

"В его (президента Владимира Зеленского – ИФ) проекте статус олигарха предоставляет Совет национальной безопасности и обороны, которое не имеет полномочий проводить любые проверки или исследования. Например, для установления монопольного статуса или влияния на СМИ. Следовательно, открывается путь к произволу, когда "каждый из вас "президент" – "олигарх", - цитирует Княжицкого пресс-служба "Евросолидарности".

По его словам, в законопроект оппозиции заложено другой принцип - бороться надо не с олигархами, а с коррупцией, которую олигархи умножают благодаря принадлежащим им монополиям и СМИ.

"Решение о предоставлении статуса олигарха принимается НАПК (Национальным агентством по вопросам противодействия коррупции – ИФ) и только по результатам ряда проверок и экспертиз. Благодаря этому олигархами признаются не те, кого президент просто не любит, а те, в отношении кого есть юридические основания", - уточнил нардеп.

Он также отметил, что в проекте оппозиции заложена норма, которая подразумевает работу НАПК в связке с Антимонопольным комитетом.

"НАПК ведет соответствующие реестры деклараций и проверяет образ жизни чиновников. НАПК проводит все необходимые проверки и привлекает чиновников к ответственности. То есть оно уже сегодня готово выполнять этот закон", - подчеркнул Княжицкий.

В то же время, по его словам, СНБО пока "ни к чему не готово", и даже если оно "запустится, то минимум через год, когда на средства налогоплательщиков сформируют для него необходимую инфраструктуру - такую же, которая уже есть в НАПК".

Нардеп заявил, что "законопроект Зеленского выписан так, что в Украине реальные олигархи под этот статус могут не попасть":

"Например, если лицо владеет телеканалом, оно не может признаваться олигархом, но если у него есть, к примеру, блог или какой-нибудь канал в телеграмме, тогда да, государство будет готова признать ее олигархом".

"В условиях отсутствия какой-либо процедуры олигархом будут признавать каждого, кто не нравится президенту. Обычная диктатура. Альтернативный (законопроект – ИФ) предлагает четкие критерии, которые проверяются на каждом этапе. В частности, проверяется стоимость активов, устанавливается наличие потенциального влияния на ключевых государственных должностных лиц (их перечень есть в законопроекте), определяется влияние на СМИ, причем не только корпоративное, как предлагает президент, а и через финансирование. Мы не воспринимаем борьбу с блогерами, которую президент предлагает считать деолигархизацией, и сосредотачиваемся только на телеканалах", - подчеркнул Княжицкий.

Он также добавил, что между двумя законопроектами есть существенные различия, которые касаются возможных последствий для лиц, которых признали олигархами, влияния олигархов на общество через подконтрольные им СМИ и финансирования ими кандидатов во время избирательных компаний.