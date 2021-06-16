Шмыгаль обжалует в ОАСК предписание НАПК по Витренко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оспаривает в Окружном административном суде Киева (ОАСК) предписание, вынесенное ему Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал иск к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции об отмене предписания, которое было вынесено ему НАПК. Соответствующий иск поступил сегодня в Окружной административный суд города Киева. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить предписание Нацагентства предотвращения коррупции, датированное 14 июня 2021 года.

Также в исковых требованиях суд просят привлечь к участию в деле, в качестве третьих лиц не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца - Кабинет министров Украины и председателя правления АО "НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Как сообщалось, НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

В НАПК отмечают, что закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство. При этом такое ограничение действует независимо от того, сколько лицо работало в должности до увольнения.

По данным проведенного НАПК мониторинга, Витренко в должности и.о. министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаза".

В свою очередь, в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что предписание НАПК является предвзятым и будет оспорено в судебном порядке. В НАК также сообщили, что отсутствие нарушений норм закона при заключении трудового контракта с Витренко подтверждено выводом Института государства и права им.Корецкого.

С 29 апреля 2021 года на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Андрея Коболева назначен Витренко.