Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы

Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года и установил новые карантинные ограничения, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, на всей территории страны устанавливается "зеленый" уровень эпидемической опасности, при котором сохраняется масочный режим в общественном транспорте, во время массовых мероприятий. Разрешается работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий при условии соблюдения масочного режима.

Соблюдение масочного режима при проведении массовых мероприятий является необязательным, если у всех участников и организаторов есть отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирования на антиген, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

"Зеленый" и "желтый" уровни эпидопасности устанавливаются одновременно на всей территории страны, "оранжевый" и "красный" определяются для региона.

"Желтый" уровень устанавливается решением государственной ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения, если в течение трех дней подряд на всей территории Украины:

- количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней будет превышать 75;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 будет составлять более 4%;

- количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестирования на антиген в течение последних семи дней на 100 тыс. населения будет менее 300;

- при наличии оснований для установления "красного" уровня эпидопасности на территории по крайней мере одного региона.

В "желтой" зоне запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров. При этом ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, однако местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:

- загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;

- количество тестирований ПЦР и на антиген в течении семи дней на 100 тыс. населения менее 300;

- количество госпитализаций в течении семи дней на 100 тыс. населения более 60;

- коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%;

- рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%;

"Красный" уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более показателей.

При внедрении "красного" уровня эпидемической опасности сохраняются все предыдущие ограничения, а также запрещается:

- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос

- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.

- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей

- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.