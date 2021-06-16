События

13:21 16.06.2021

Более половины украинцев за сдерживание потребительских цен и тарифов за счет повышения налогов для крупного бизнеса - опрос

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Более половины украинцев за сдерживание потребительских цен и тарифов за счет повышения налогов для крупного бизнеса - опрос

57% украинцев поддерживают сдерживание потребительских цен и коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса и олигархов, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова при финансовой поддержке "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине 21-26 мая.

Согласно результатам соцопроса, только 15% опрошенных поддерживают ограничение вмешательства государства в образование цен и тарифов, выступают за то, чтобы они регулировались рынком. Год назад точку зрения о поддержке сдерживания потребительских цен и коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса разделяли 64% респондентов.

Так, 62% украинцев считают, что государство должно в большей степени способствовать развитию малого и среднего бизнеса, 14% - крупного бизнеса.

65% считают, что государство должно осуществлять защиту прав наемных работников перед работодателями, 12% выступают за усиление прав работодателей в отношениях с наемными работниками (в 2020г. - соответственно 75% и 6%).

Выбирая между суждениями "Каждый человек должен отвечать за свое пенсионное обеспечение" и "Государство должно отвечать за пенсионное обеспечение граждан", опрошенные чаще склонны возлагать ответственность на государство (59%), противоположную точку зрения разделяют 39%.

В вопросе обеспечения граждан жильем 46% опрошенных поддерживают суждение "Каждый человек должен отвечать за обеспечение себя жилье", 51% респондентов считают, что государство должно отвечать за обеспечение всех граждан жильем".

По данным исследования, выбирая между позициями "Налоговая система, при которой человек платит высокие налоги, но бесплатно получает от государства определенные социальные услуги" и "Налоговая система, при которой человек платит низкие налоги, но сама должна платить за социальные услуги", чаще респонденты выбирают первое из них (соответственно 32% и 26,5%).

Отвечая на вопрос, в чем, по их мнению, должна заключаться помощь государства в повышении уровня жизни граждан в первую очередь, респонденты чаще всего называют установление такого уровня зарплат, когда каждый работающий сможет содержать себя и свою семью на достойном материальном уровне (39%).

По сравнению с 2002г. выросла доля тех, кто считает, что эта помощь заключается в субсидиях, льготах, социальных выплатах малообеспеченным гражданам (16% до 23,5%), а также тех, кто связывает эту помощь с созданием условий для свободного предпринимательства, прежде всего - малого и среднего бизнеса (с 5% до 9%).

32% граждан Украины дают положительный ответ на вопрос "Является ли важным для успешного развития Украины сведение к минимуму вмешательства государства в экономические процессы?", отрицательный - 38%.

Оценивая нынешний уровень вмешательства государства в бизнес, 26% опрошенных считают, что уровень вмешательства недостаточный, 23% - что он является оптимальным, и 17% - что он является чрезмерным (при 34% тех, кто не определился).

По сравнению с 2020г. выросла на 7% доля тех, кто считает, что это влияние является оптимальным, и на 8% уменьшилась доля тех, кто считает, что он является чрезмерным.

Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #цены #соцопрос #бизнес #тарифы
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