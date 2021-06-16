События

10:40 16.06.2021

Индия открывает Тадж-Махал на фоне снижения заражений COVID-19

1 мин читать
Индия открывает Тадж-Махал на фоне снижения заражений COVID-19

Власти Индии со среды открывают Тадж-Махал и другие исторические памятники и музеи, которые были закрыты из-за ограничений по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, сообщает газета Hindustan Times.

"Сегодня министерство культуры разрешило Археологической службе Индии открыть все памятники с 16 июня 2021 года", - цитирует газета министра культуры и туризма страны Прахлад Сингх Пателя.

Отмечается, что посетители достопримечательностей должны будут соблюдать меры против COVID-19. В Тадж-Махал будут пускать не более 650 человек в день, у входа в мавзолей будут проверять температуру и наличие масок.

Всего за время пандемии в Индии зафиксировано более 29,6 млн случаев коронавируса, более 379,6 тыс. скончались.

В Индии за последние сутки выявили 62,2 тыс. новых случаев заражения, тогда как в апреле и в мае в этой стране регистрировали порядка 400 тыс. новых случаев каждый день.

Теги: #тадж_махал #открытие #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 15.06.2021
Первая гостиница Radisson открылась в Одессе

Первая гостиница Radisson открылась в Одессе

17:55 06.06.2021
Центры массовой вакцинации на выходных заработали еще в 7 городах Украины

Центры массовой вакцинации на выходных заработали еще в 7 городах Украины

14:25 05.06.2021
Власти Нью-Дели ослабят ограничения на фоне снижения заболеваемости COVID-19

Власти Нью-Дели ослабят ограничения на фоне снижения заболеваемости COVID-19

19:43 30.05.2021
Украина отправила гумпомощь Индии для противодействия последствий Covid-19

Украина отправила гумпомощь Индии для противодействия последствий Covid-19

07:22 29.05.2021
США и Индия едины в борьбе с COVID-19, проблемами, связанными с изменением климатом

США и Индия едины в борьбе с COVID-19, проблемами, связанными с изменением климатом

19:36 28.05.2021
Эрдоган торжественно открыл третью по величине мечеть Стамбула

Эрдоган торжественно открыл третью по величине мечеть Стамбула

11:12 26.05.2021
WhatsApp подала иск из-за требования властей Индии отслеживать зашифрованные сообщения

WhatsApp подала иск из-за требования властей Индии отслеживать зашифрованные сообщения

11:13 25.05.2021
Индийские медики отмечают новый вид осложнений COVID19 - "желтую плесень"

Индийские медики отмечают новый вид осложнений COVID19 - "желтую плесень"

14:28 21.05.2021
В Харькове открыли ТРЦ Nikolsky стоимостью EUR110 млн

В Харькове открыли ТРЦ Nikolsky стоимостью EUR110 млн

10:15 20.05.2021
Новый шторм сформировался и бушует у восточного побережья Индии

Новый шторм сформировался и бушует у восточного побережья Индии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий откроют для отдыха граждан – ОП

В Украине за сутки зафиксированы 1045 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 802 человек

ЕС и США намерены координировать свои действия в противостоянии Москве

Кабмин утвердит план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии в "Бабином Яру" в ближайшее время - Шмыгаль

Украина вошла в "зеленую" зону по COVID-19 по критериям ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий откроют для отдыха граждан – ОП

Минобороны передаст на приватизацию три гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге

ВСК обязала руководство "УЗ" начать работу по реформированию пассажирской вертикали, решить проблему кадров и низких зарплат

Депутатов Рады прививают от COVID-19 вакциной от Pfizer - Верещук

В Баштанской больнице на Николаевщине открыли приемное отделение

Министр Ткаченко предложил набсовету УКФ пересмотреть принятые им решения

COVID-19 мог оказаться в США в конце 2019 года - ученые

Число заражений COVID-19 в мире превысило 176,6 млн

Семеро украинцев вернулись из Сирии в Украину

В Украине в результате непогоды обесточены более 170 населенных пунктов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА