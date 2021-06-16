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10:13 16.06.2021

Депутатов Рады прививают от COVID-19 вакциной от Pfizer - Верещук

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Депутатов Рады прививают от COVID-19 вакциной от Pfizer - Верещук

Народных депутатов Украины вакцинируют от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной от Pfizer, сообщила нардеп Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"У нас действительно на первом этаже (проходит вакцинация - ИФ)… Для меня это было непривычно, я этого не ожидала, но тем не менее выясняется, что вчера нам предлагали вакцинацию Pfizer", - сказала Верещук журналистам в среду.

По ее словам, вакцинация депутатов проводилась один день, и ей неизвестно, будет ли эта процедура продолжена.

Теги: #вакцинация #рада #pfizer #верещук
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