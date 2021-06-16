В Украине в результате непогоды обесточены более 170 населенных пунктов

Вследствие непогоды без электроэнергии осталось более 170 населенных пунктов в 8 областях Украины, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

По состоянию на 07:00 16 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 177 населенных пунктов в 8 областях, а именно Днепропетровская - 47, Донецкая - 39, Полтавская - 28, Кировоградская - 27 Черкасская - 21, Киевская - 11, Черновицкая - 3 и Запорожская – 1", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Днепре в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате дождей остаются частично подтопленными 31 частный жилой дом и 128 домохозяйств.