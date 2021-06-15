СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины в одну из стран ЕС комплектующих к военной технике

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили в Закарпатье попытку незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения.

"Среди изъятого: прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей. Все это местный житель хотел скрыто вывезти в одну из стран Евросоюза. Причем пытался сделать это в обход обязательного экспортного контроля", - сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника в пункте пропуска.

Следователями органов безопасности начато уголовное производство по ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются безотлагательные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.