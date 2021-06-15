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12:10 15.06.2021

Генпрокурор: закон о деолигархизации станет вакциной от заражения вирусом красивой жизни

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Генпрокурор: закон о деолигархизации станет вакциной от заражения вирусом красивой жизни

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что борьба с коррупцией в Украине будет эффективной, только если все гражданское общество перестанет брать и давать взятки.

"Задача борьбы с коррупцией не может быть на повестке дня только антикоррупционных институций. Извините, но так не работает, когда одни по функционалу должны бороться, а другие либо просто наблюдают, либо принимают в этом активное участие, и только в определенных лозунгах и словах говорят о необходимых шагах (по преодолению коррупции – ИФ)", - сказала Венедиктова во вторник в Киеве, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Чтобы достичь необходимого результата (в борьбе с коррупцией – ИФ), все гражданское общество должно перестать давать взятки и брать их", - заявила генпрокурор.

По ее словам, необходимо бороться не только с последствиями коррупции, но и с ее истоками – "олигархической системой и неукрощенной бюрократией".

Венедиктова отметила: "Проблема зависимости государственных чиновников и политиков от влиятельных и богатых бизнесменов, которых мы привыкли называть олигархами, значительно серьезнее, чем кажется на первый взгляд".

Она выразила уверенность в том, что после принятия президентского законопроекта о деолигархизации "политики и чиновники получат от государства бесплатную вакцину от заражения вирусом красивой жизни". "Если она не срабатывает, то пациент отправляется на длительный карантин, после которого в политику уже не вернуться", - добавила генпрокурор.

Еще одна составляющая готовности бороться с коррупцией, как подчеркнула Венедиктова, это надлежащее расследование уголовных дел, которые касаются и олигархов и их бизнес-интересов.

"Мы уже начали давать результаты, которые Украина ждала десятилетиями. Твердо заявляю, что ни у меня, ни у моих коллег из Офиса генпрокурора не дрогнет рука и не закончатся чернила в ручках, если появится обвинение против того или иного влиятельного лица из Украины, - мы подпишем такие документы", - подытожила генпрокурор.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" 2 июня, он был зарегистрирован под №5599. Его текст был опубликован на сайте парламента 3 июня.

Теги: #венедиктова #олигархи #прокуратура #форум
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