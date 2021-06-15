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09:52 15.06.2021

Зеленский ветировал закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование

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Зеленский ветировал закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" (законопроект № 4651), который парламент принял 3-го июня 2021 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский инициировал этот проект закона для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Однако при рассмотрении указанного документа в сессионном зале Верховной Рады депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, находящегося во владении или пользовании членов семьи декларанта. В соответствии с поправками, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.

Таким образом, декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи. Это дает законодательную "лазейку" недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе.

Учитывая это, президент Украины вернул закон в парламент.

"Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должно быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", - отметил Зеленский.

Внедрение системы электронного декларирования было требованием Европейского Союза для установления безвизового режима с Украиной.

Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая 2021 полностью поддержала инициированные президентом изменения по установлению наказания за правонарушения, связанные с декларированием, и не высказала никаких замечаний.

Теги: #декларирование #вето #закон #зеленский
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