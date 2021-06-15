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07:53 15.06.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины вблизи Новгородского

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины вблизи Новгородского

С начала суток вторника, 15 июня, российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям в районе Новгородского, без потерь. За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов, в том числе пересечение линии разграничения БПЛА противника; на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военных, оба госпитализированы, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 15 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

За прошедшие сутки, 14 июня, в районе проведения ООС зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, со станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет… В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих. Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение. Состояние здоровья одного военного - удовлетворительное, другой - средней тяжести", – сообщили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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