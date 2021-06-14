Байден заявил странам Балтии, что США в рамках НАТО поддержит их в свете "вредоносных действий России"

Президент США Джо Байден заявил лидерам Эстонии, Латвии и Литвы, с которыми встречался в рамках саммита НАТО в Брюсселе, что США их поддерживает в противостоянии действиям России.

"Я их заверил, что передам президенту (Владимиру - ИФ) Путину, что не ищу конфликта с Россией, но мы будем отвечать, если Россия продолжит свои вредоносные действия", - заявил Байден журналистам в понедельник в Брюсселе по итогам саммита, прямую трансляцию ведет сайт НАТО.

По его словам, страны НАТО будут держаться вместе.

"Именно так мы боролись с угрозами прошлого... Мы будем защищать трансатлантический альянс", - сказал президент США.

Байден и президент РФ Путин встречаются в Женеве 16 июня.

Ранее в понедельник Белый дом сообщил, что Байден вместе с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы заявил о приверженности совместной работе в рамках НАТО по реагированию на действия со стороны России и Китая.

Накануне Белый дом сообщил, что участники саммита НАТО уделят особое внимание теме кибербезопасности и новой стратегической концепции альянса - с учётом политики России и вызовов со стороны Китая.