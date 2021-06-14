Комитет Рады по нацбезопасности в среду рассмотрит законопроект об изменениях в закон об СБУ - Безуглая

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в среду рассмотрит во втором чтении законопроект № 3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ, сообщила заместитель главы комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Рассмотрение реформы СБУ будет на комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в среду", - написала Безуглая в понедельник в Фейсбуке.

Как сообщает сайт парламента, кроме этого законопроекта комитет рассмотрит Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы и согласует план закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения Министерства Обороны на 2021 год.