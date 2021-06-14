Кабмин на ближайшем заседании назначит и.о. главы "Морадминистрации" - замминистра инфраструктуры

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 16 июня, рассмотрит назначение исполняющего обязанности главы Государственной службы морского и речного транспорта ("Морадминистрация").

"Первоочередное решение — это, безусловно, смена руководства Морской администрации. Я напомню, что это отдельный центральный орган исполнительной власти, и решение по этому вопросу принимает правительство. И мы надеемся, что уже на этой неделе будет назначен новый исполняющий обязанности. И в результате конкурса, который уже объявлен 9 июня, будет прозрачно назначен профессиональный руководитель на постоянной основе”, — сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков в ходе Всеукраинского форума "Украина 30".

Он также подчеркнул, что цель Министерства инфраструктуры - обеспечить качественную работу единого сервисного окна для моряков под полным контролем государства, а также упростить процедуру получения моряками основных сервисов.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение объявить новый кадровый конкурс на должность главы Морадминистрации.