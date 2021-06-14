События

16:27 14.06.2021

Кабмин на ближайшем заседании назначит и.о. главы "Морадминистрации" - замминистра инфраструктуры

1 мин читать
Кабмин на ближайшем заседании назначит и.о. главы "Морадминистрации" - замминистра инфраструктуры

 Кабинет министров Украины на заседании в среду, 16 июня, рассмотрит назначение исполняющего обязанности главы Государственной службы морского и речного транспорта ("Морадминистрация").

"Первоочередное решение — это, безусловно, смена руководства Морской администрации. Я напомню, что это отдельный центральный орган исполнительной власти, и решение по этому вопросу принимает правительство. И мы надеемся, что уже на этой неделе будет назначен новый исполняющий обязанности. И в результате конкурса, который уже объявлен 9 июня, будет прозрачно назначен профессиональный руководитель на постоянной основе”, — сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков в ходе Всеукраинского форума "Украина 30".

Он также подчеркнул, что цель Министерства инфраструктуры - обеспечить качественную работу единого сервисного окна для моряков под полным контролем государства, а также упростить процедуру получения моряками основных сервисов.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение объявить новый кадровый конкурс на должность главы Морадминистрации.

Теги: #морадминистрация #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 11.06.2021
Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома" Котина

Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома" Котина

22:43 09.06.2021
Кабмин выделил из COVID-фонда 800 млн грн на доплаты работникам структур МВД

Кабмин выделил из COVID-фонда 800 млн грн на доплаты работникам структур МВД

20:55 09.06.2021
Правительственный макропрогноз предполагает рост среднемесячной зарплаты на 4,4% в 2022г - постановление

Правительственный макропрогноз предполагает рост среднемесячной зарплаты на 4,4% в 2022г - постановление

14:31 09.06.2021
Кабмин предлагает наложить санкции на 10 юрлиц из разных стран за пропаганду агрессии РФ

Кабмин предлагает наложить санкции на 10 юрлиц из разных стран за пропаганду агрессии РФ

14:27 09.06.2021
Кабмин назначил руководителей "Гипросвязи" и "Спецсвязи"

Кабмин назначил руководителей "Гипросвязи" и "Спецсвязи"

13:38 09.06.2021
Кабмин одобрил концепцию госпрограммы обеспечения жильем защитников Украины до 2025 года

Кабмин одобрил концепцию госпрограммы обеспечения жильем защитников Украины до 2025 года

11:37 08.06.2021
В День Независимости в Киеве пройдет парад войск с пролетом авиации и артиллерийским салютом

В День Независимости в Киеве пройдет парад войск с пролетом авиации и артиллерийским салютом

19:07 07.06.2021
Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила местной власти усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила местной власти усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами

11:28 04.06.2021
Кабмин в конце июня планирует внести в Раду программу действий - первый вице-премьер

Кабмин в конце июня планирует внести в Раду программу действий - первый вице-премьер

20:18 02.06.2021
Начальнику Объекта№1 Кабмина объявлен выговор – распоряжение

Начальнику Объекта№1 Кабмина объявлен выговор – распоряжение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ДТП в Румынии погибли двое украинцев, еще двое в тяжелом состоянии - МИД

В Киеве отменили массовую вакцинацию от COVID-19 в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздников

Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину – Минздрав

Зеленский в разговоре с Джонсоном перед саммитом НАТО: пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями

Саммит НАТО обсудит Украину и Беларусь - Меркель

ПОСЛЕДНЕЕ

В ДТП в Румынии погибли двое украинцев, еще двое в тяжелом состоянии - МИД

В Киеве отменили массовую вакцинацию от COVID-19 в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздников

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Житомира и Винницы в Одессу

Зеленский благодарит главу комитета по иностранным делам Сената США за поддержку Украины и ожидает встречи в Вашингтоне

На выставке оружия в Киеве планируют презентовать боевой дрон отечественного производства – экс-глава Госкосмоса Усов

Зеленский анонсировал ужесточение ответственности за невыплаты врачам

Около 20% украинцев готовы переизбрать Зеленского президентом – опрос

Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину – Минздрав

Зеленский в разговоре с Джонсоном перед саммитом НАТО: пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями

Саммит НАТО обсудит Украину и Беларусь - Меркель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА