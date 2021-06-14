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11:42 14.06.2021

Кулеба: надеемся, что Байден даст Путину понять, что его война с Украиной потерпела неудачу

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Кулеба: надеемся, что Байден даст Путину понять, что его война с Украиной потерпела неудачу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве даст ему понять, что его война с Украиной на Донбассе потерпела неудачу и ему пора оставить Украину.

"Мы надеемся, что президент Байден будет использовать все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидера свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу и ему пора спокойно оставить Украину", - сказал Кулеба в письменном заявлении для The Washington Post.

Министр также указал на недопустимость достижения лидерами сделок по Украине без Украины.

"Никаких сделок по Украине без Украины. Это наш абсолютно нерушимый принцип", - подчеркнул Кулеба.

В то же время он сказал, что не ожидает, что это произойдет в Женеве. Кулеба отметил, что надеется на то, что Байден даст понять Путину, что "его агрессия против Украины имеет свою цену, и Украина не одинока в своей борьбе".

 

 

Теги: #кулеба #байден
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