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09:43 14.06.2021

Театральную площадь возле оперы в Киеве отремонтируют ко Дню Независимости в рамках "Большого строительства"

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Театральную площадь возле оперы в Киеве отремонтируют ко Дню Независимости в рамках "Большого строительства"

Театральная площадь возле Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко в Киеве будет отремонтирована в рамках президентской программы "Большое строительство" Владимира Зеленского. Завершить работы планируется к празднованию 30-летия Независимости Украины, сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В рамках благотворительной помощи крупнейшие дорожно-строительные компании Украины начали ремонт Театральной площади. Обновить площадь планируется к 24 августа. Со старта программы президента "Большое  строительство", значительное внимание компаний-подрядчиков уделяется проектам социальной ответственности", - написал руководитель Министерства инфраструктуры.

Он напомнил, что после наводнения летом 2020 года дорожные компании присоединились к восстановлению дорог в пострадавших областях. Тогда ремонты касались не только государственных, но и местных и даже коммунальных объектов инфраструктуры.

По информации Мининфраструктуры, в Киеве также уже проходили подобные работы. В прошлом году дорожники отремонтировали дорогу на территории НДСБ Охматдет, в этом - на территории Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках президентской программы планируется завершить известный киевский долгострой - Дарницкий мост.

Теги: #большое_строительство #ремонт #площадь #опера
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