Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

"Приветствую Нафтали Беннета с назначением на должность премьер-министра государства Израиль", - сказано в сообщении украинского президента в микроблоге Твиттер.

Зеленский отметил, что "Украина всегда чувствовала поддержку Израиля" и выразил надежду, что двустороннее партнерство стран будет укрепляться во имя процветания двух народов.

Ранее сообщалось, что депутаты Кнессета, однопалатного парламента Израиля, в воскресенье выразили доверие новому коалиционному правительству, в котором не представлена партия нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.