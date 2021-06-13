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23:55 13.06.2021

Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Израиля Нафтали Беннета

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Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Израиля Нафтали Беннета

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

"Приветствую Нафтали Беннета с назначением на должность премьер-министра государства Израиль", - сказано в сообщении украинского президента в микроблоге Твиттер.

Зеленский отметил, что "Украина всегда чувствовала поддержку Израиля" и выразил надежду, что двустороннее партнерство стран будет укрепляться во имя процветания двух народов.

Ранее сообщалось, что депутаты Кнессета, однопалатного парламента Израиля, в воскресенье выразили доверие новому коалиционному правительству, в котором не представлена партия нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Теги: #зеленский #поздравление #премьер #украина #израиль
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