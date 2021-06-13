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22:44 13.06.2021

Кулеба: Украина готова обсуждать компенсации в связи с "Северным потоком-2"

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Кулеба: Украина готова обсуждать компенсации в связи с "Северным потоком-2"

Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - сказал Кулеба в воскресном интервью немецкому изданию Welt.

По его словам, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода "существенно возросла".

Кулеба отметил, что для Украины газопровод составляет всего угрозу безопасности.

"Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины", - добавил министр.

Теги: #кулеба #украина #компенсации #севпоток
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