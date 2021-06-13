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13:06 13.06.2021

Мариуполь отметит семилетие освобождения праздничным маршем – Аваков

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Мариуполь отметит семилетие освобождения праздничным маршем – Аваков

Праздничный марш войсковых подразделений пройдет в г.Мариуполь Донецкой области воскресенье в честь семилетия со дня освобождения о российских наемников, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Сегодня наши войсковые подразделения пройдут праздничным маршем по Мариуполю. И люди будут радоваться празднику, лету, хорошему настроению! И я буду радоваться! Тогда, 7 лет назад было не так – было важно сконцентрироваться и победить, переломить гибридный натиск врага. И я счастлив тем, что мы справились - сумели, сделали! Горжусь нашими действиями тогда, горжусь и говорю спасибо каждому, кто приложил свои силы тогда!", - написал Аваков в Facebook в воскресенье.

Он напомнил, что спецоперация освобождения Мариуполя была спланирована и проведена в течение одних суток, в ходе которой были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена техника, восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями. Никто из гражданских жителей Мариуполя во время проведения операции серьёзно не пострадал.

"Эти события стали переломными в ходе того этапа российско-украинской войны и помехой дальнейшей оккупации Украины. Сейчас Мариуполь – город-красавец, живёт своей мирной жизнью: дети ходят в садики и школы, их родители на работу, в выходные дни семьи собираются вместе и проводят время, не слыша страшных звуков выстрелов или взорванных мин, они не встретят вооружённых до зубов террористов по дороге домой… Спасибо бойцам Нацгвардии, ВС Украины! Отдельно бойцам Азова, Днепра-1, всем, кто отстоял и каждый день уже семь лет защищает наш украинский Мариуполь", - добавил Аваков.

 

Теги: #марш #мариуполь #освобождение #аваков
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