События

09:04 13.06.2021

В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 34 870 человек – Минздрав

1 мин читать
В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 34 870 человек – Минздрав

За минувшие сутки, 12 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 34 870 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины на телеграм-канале.
Одну дозу получили 28 384 человека, полностью иммунизированы 6 486 человек.
В течение суток работали 257 мобильных бригад и 370 пунктов вакцинации.
По состоянию на 13 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 683 456 человек.
С начала прививочной кампании привиты 1 459 376 человек, из них получили 1 дозу – 1 459 374 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 236 906 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 696 280 прививок.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:23 13.06.2021
В Украине за сутки зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 652 человека - Мнздрав

В Украине за сутки зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 652 человека - Мнздрав

08:03 13.06.2021
С начала суток нарушения режима тишины на Донбассе не зафиксированы – штаб ООС

С начала суток нарушения режима тишины на Донбассе не зафиксированы – штаб ООС

03:05 13.06.2021
В Ивано-Франковской области разыскивают ребенка, который упал в горную реку

В Ивано-Франковской области разыскивают ребенка, который упал в горную реку

01:41 13.06.2021
Минобразования не получало никаких подтверждений нарушений в диссертации Кивы – Шкарлет

Минобразования не получало никаких подтверждений нарушений в диссертации Кивы – Шкарлет

23:33 12.06.2021
Украина занимает важное место в повестке G7 – глава Еврокомиссии

Украина занимает важное место в повестке G7 – глава Еврокомиссии

22:01 12.06.2021
Минреинтеграции выплатило денежную помощь 32 освобожденным из плена украинцам

Минреинтеграции выплатило денежную помощь 32 освобожденным из плена украинцам

20:00 12.06.2021
Ермак обсудил с представителями ВКУ совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма

Ермак обсудил с представителями ВКУ совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма

18:45 12.06.2021
Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

16:52 12.06.2021
Глава ОБСЕ Линде осуществит визит в Украину 13-15 июня

Глава ОБСЕ Линде осуществит визит в Украину 13-15 июня

16:26 12.06.2021
В Мариуполе начал работу центр массовой вакцинации от COVID-19

В Мариуполе начал работу центр массовой вакцинации от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спасатели обнаружили тело ребенка, который упал в горную реку в Ивано-Франковской области

В Украине за сутки зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 652 человека - Мнздрав

Глава ОБСЕ Линде осуществит визит в Украину 13-15 июня

Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023

В поезде "Рахов – Киев" пассажир умер после падения с верхней полки, правоохранители выясняют обстоятельства

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели обнаружили тело ребенка, который упал в горную реку в Ивано-Франковской области

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины в поезде "Рахов - Киев"

В Москве запретили обслуживание посетителей в ресторанах-кафе и зрелищно-развлекательные мероприятия ночью

Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023

В Киеве за сутки выявили 215 больных COVID-19

Пограничники обнаружили среди замороженных вишен 400 ящиков контрабандных сигарет

В поезде "Рахов – Киев" пассажир умер после падения с верхней полки, правоохранители выясняют обстоятельства

Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

В американском городе Остин произошла перестрелка, известно о 12 пострадавших

В Украине будет тепло, но с грозовыми дождями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА