В Киеве к летнему сезону 2021 года подготовили 14 пляжей – КГГА

В Киеве к летнему сезону 2021 года подготовили 14 пляжей, семь из них по состоянию на 11 июня получили официальные паспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Семь киевских пляжей по состоянию на 11 июня получили официальные паспорта "Вербный", "Пуща-Водица", "Венеция", "Детский", "Золотой", "Предмостная Слободка", "Троещина". Еще семь пляжей получат паспорта позже. Это вызвано погодными условиями: из-за ливней качество воды в водоемах может ухудшаться. Такая ситуация типична не только для Киева, но и для других городов", - отмечается в сообщении.

Девять пляжей поданы для получения международной экологической награды "Голубой флаг". Сейчас ожидается официальное решение международного жюри. В Программе "Голубой флаг" принимают участие пляжи "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", "Радуга", "Венеция". Награда "Голубой флаг" дается раз в год. Пляжи, которые ее получили, вносятся в лист международной туристической организации, как рекомендуемые для посещения и соответствуют 33-ти критериям, которые касаются экологического образования и информации, качества воды, экологического менеджмента, безопасности и услуг.

Перед началом сезона штатные водолазы КП "Плесо" провели обследование дна акваторий всех пляжей. Целью таких водолазных спусков является выявление и устранение травмоопасных предметов, которые обычно приносит течением во время весенних паводков.

На пляжах обустроили 26 спасательных постов. Оперативные дежурные и спасательные подразделения находятся на постоянном дежурстве и готовы к реагированию. При этом, непосредственно на спасательных постах в пределах пляжей дежурят лайфгарды "Пляжный патруль" (около 150 человек).

Лайфгарды осуществляют постоянное наблюдение за водой, а также совместно с органами Национальной полиции Украины следят за общественным порядком и безопасностью.

На пляжах "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица" находятся кресла-амфибии для купания и работает персонал, чтобы помогать гражданам с инвалидностью.

В течение сезона в пределах пляжей регулярно будет проводиться очистка песка спецтехникой (6 единиц) производства США, Италии и Испании.